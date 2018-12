Wil onze nieuwe dartsheld opstaan?

Door Yorick Groeneweg



Gehoord in Alexandra Palace, waar op dit moment de wereldtop van het darts zich verzamelt: ,,Jullie zien we hier na de kerst niet meer terug, of komen jullie terug voor alleen Van Gerwen?’’ Het is een plaagstootje van de Engelsen, maar wel één met een serieuze ondertoon. Natuurlijk, met Michael van Gerwen komt de beste darter van de wereld uit Nederland. Maar achter hem ligt een gapend gat.