Winnaar duel ‘Aubergenius’ - ‘The Freeze’ stuit op kersverse wereldkampioen

Video Sensatione­le ontsnap­ping Dirk van Duijvenbo­de op WK darts: ‘Anders ga ik er gewoon met 4-0 af’

Dirk van Duijvenbode is na een sensationele comeback door naar de laatste zestien op het WK darts in Londen. De 29-jarige Westlander balanceerde op de rand van de afgrond, maar zijn Engelse opponent Ross Smith hield hem in leven. Aubergenius zorgde voor een prachtig herstel door na een 0-3 achterstand vier sets op rij te winnen.

27 december