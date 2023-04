Wisselend Nederlands succes bij Euro Tour: Van Barneveld strandt, Van Gerwen wél door

Wisselend Nederlands succes bij de Euro Tour in Oostenrijk. Jelle Klaassen, Maik Kuivenhoven en Raymond van Barneveld strandden in de tweede rondde, Michael van Gerwen, Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode bereikten wel de volgende ronde in Graz.

Michael van Gerwen aasde op revanche na zijn dramatische avond in Ahoy. Nathan Aspinall knikkerde hem er al in de eerste ronde van de Premier League uit. Vanwege zijn plaats op de ranglijst mocht Van Gerwen de eerste ronde overslaan. In de tweede ronde wachtte John Henderson.

Hij leek op een gemakkelijke zege af te stevenen, maar de Brabander maakte het alsnog spannend door de Schot van een 5-1 achterstand terug te laten komen. Uiteindelijk won Van Gerwen met 5-4. Hij gooide gemiddeld 10 punten meer dan Henderson en ook zijn finishpercentage lag iets hoger (37,5 om 33,33). In de achtste finales treft Van Gerwen de winnaar van het duel tussen Simon Whitlock en Martin Schindler.

Noppert controleert tegen Dobey

Noppert had tegen Dobey constant de controle. In de vierde leg plaatste hij een break voor een 3-1-voorsprong. Dobey, die de bijnaam Hollywood heeft en 21ste staat op de wereldranglijst, kwam nog terug tot 4-4, maar vervolgens sloeg Noppert toe en haalde hij de zege binnen via dubbel twintig.

Noppert noteerde een gemiddelde van bijna 96, tegenover 91,55 van Dobey. De finishpercentages: veertig procent voor Noppert en vijftig procent voor Dobey. Morgenmiddag neemt Noppert het op tegen Nathan Aspinall voor een plaats in de kwartfinales.



Ook Van Duijvenbode door

Dirk van Duijvenbode heeft ook de achtste finales van de Euro Tour bereikt. Hij versloeg Ryan Meikle met 6-4. Van de tien gespeelde legs gingen er zeven tegen de darts in. Maar het was de nummer 11 van de wereld die de Engelsman toch iets vaker pijn deed dan andersom. Van Duijvenbode gooide bijna 99 gemiddeld, Meikel haalde de 90 net niet. Joe Cullen is morgen zijn tegenstander.

Van Barneveld redt het niet

Van Barneveld redde het niet in Graz. Ryan Searl versloeg Barney in een boeiend gevecht met 6-5. Van Barneveld gooide een hoger gemiddelde en kende ook een hoger finishpercentage, maar toch trok hij aan het kortste eind. Hij werd in de laatste leg gebroken en dat zorgde voor uitschakeling.

Klaasen maakt het spannend tegen Jonny Clayton

Jelle Klaasen heeft bij de Austrian Darts Open net niet voor een stunt kunnen zorgen tegen Jonny Clayton. De Nederlander, 132ste op de wereldranglijst, boog in de tweede ronde in een beslissende leg voor The Ferret, de nummer zeven van de wereld: 5-6.



Gisteren was Klaasen, die als bijnaam The Cobra heeft, in de eerste ronde in het Oostenrijkse Graz te sterk voor William O’Connor (38ste op wereldranglijst). Ook toen was een beslissende elfde leg nodig.



Kuivenhoven uitgeschakeld

Voor Maik Kuivenhoven zit de Austrian Darts Open er ook op. De Nederlander, die gisteren in de eerste ronde won Bradley Brooks (6-5), was niet opgewassen tegen Rob Cross, de wereldkampioen van 2018: 2-6.



Kuivenhoven kwam tegen Cross, die vorige week nog een wedstrijd bij een vloertoernooi opgaf omdat hij 'geen zin’ meer zou hebben, niet verder dan een gemiddelde van 73,86, beduidend lager dan dat van Cross (95,70).

Programma tweede ronde

Middagsessie

Andrew Gilding - Matt Campbell 6-4

Josh Rock - Krzysztof Ratajski 6-2

Dave Chisnall - Mickey Mansell 2-6

Damon Heta - Luke Woodhouse 6-4

Rob Cross - Maik Kuivenhoven 6-2

Joe Cullen - Nick Kenny 6-2

Nathan Aspinall - Hannes Schnier 6-2

Jonny Clayton - Jelle Klaasen 6-5



Avondsessie (vanaf 19.05 uur)

Danny Noppert - Chris Dobey 6-4

Dirk van Duijvenbode - Ryan Meikle 6-4

Ryan Searle - Raymond van Barneveld 6-5

Peter Wright - Mensur Suljovic 1-6

Luke Humphries - Daryl Gurney 1-6

Michael Smith - Ricardo Pietreczko 6-5

Michael van Gerwen - John Henderson

Martin Schindler - Simon Whitlock

Dartskalender 2023

