WK Darts met publiek én muziek: dit zijn de leukste opkomstnummers om je op te verheugen

Het WK Darts in Londen staat op het punt van beginnen, vooralsnog mét publiek in het sfeervolle Alexandra Palace. Waar de afgelopen coronaperiode de traditionele walk-ons werden vervangen door een dubbele walk-on zonder unieke muziek, betreden de darters tijdens dit WK gewoon weer het podium met hun eigen nummer. En dat staat bij sommige darters garant voor groot feest in ‘Ally Pally’.

‘Ooooooh, Michael van Geeerweeeeen.’ Nog voordat Mighty Mike zijn eerste pijlen in de triple 20 heeft gesmeten zit normaal gesproken de sfeer er al flink in voor zijn partijen. Van Gerwen kijkt woest uit zijn ogen en de klanken van The White Stripes - Seven Nations Army doen de rest. Als Nederlanders kunnen we het opkomstnummer van Van Gerwen, die snakt naar een nieuwe wereldtitel, wel dromen (zo niet, check dan dit filmpje nog maar eens). Maar bij welke darters is het verder de moeite waard om op tijd klaar te zitten voor hun partij? Een overzichtje.

Raymond van Barneveld (Survivor - Eye Of The Tiger)

Toegegeven, de walk-on van Raymond van Barneveld kunnen we net als die van Michael van Gerwen natuurlijk ook dromen, maar dat Van Barneveld weer terug is op het WK kunnen we in dit overzicht niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Van Barneveld, ongekend populair, zal van Alexandra Palace ongetwijfeld een warm welkom krijgen. Lourence Ilagan, Van Barnevelds tegenstander in de eerste ronde, zal het podium betreden met het gevoel dat hij al 1-0 achter staat.

Peter Wright (Pitbull - Don't Stop The Party)

Groen, geel, zilver, pimpelpaars of misschien wel knalrood: het is bij Peter Wright altijd maar weer de vraag welke kleur zijn kapsel en tenue deze keer weer hebben. Wat wel vaststaat, is dat Snakebite er altijd een groot feest van maakt bij zijn entree. Traditioneel springt de 51-jarige Schot van links naar rechts over het podium terwijl Don't Stop The Party van Pitbull door de speakers knalt. Dit jaar is het aan Ryan Meikle of Fabian Schmutzler (zij spelen in de eerste ronde eerst nog tegen elkaar) om het feestje van de nummer twee van de wereld wél te stoppen.

Devon Petersen (Shakira - Waka Waka)

De dartssport staat niet bol van deelnemers die souplesse uitstralen, maar de Zuid-Afrikaan Devon Petersen is in elk geval een van de spaarzame uitzonderingen. U zag hem al in bovenstaand filmpje waarbij hij groot feest viert met Wright, maar zijn eigen entree kan ook iedere keer weer op het nodige enthousiasme rekenen bij het publiek. Drie keer brachten de klanken van Shakira’s Waka Waka (in 2010 het officiële lied bij het WK voetbal) de Zuid-Afrikaan tot de laatste zestien. Lukt het Petersen dit jaar om zich ook eens richting de kwartfinale te swingen?



Overigens is Petersen niet de enige darter die over losse heupjes beschikt. Ook de 27-jarige Belg Dimitri Van den Bergh danst zich op Happy van Pharrell Williams richting de oche.

Dirk van Duijvenbode (Radical Redemption - Just Like You)

Sfeervol is misschien niet per se de juiste woordkeuze voor de opkomstmuziek van Dirk van Duijvenbode, maar energiek is het in elk geval. Van Duijvenbode nam in het verleden al eens aubergines mee het podium op voor zijn tegenstanders, maar met Just Like You van Radical Redemption als opkomstmuziek zou hij wellicht ook een setje oordopjes aan dat geschenksetje kunnen toevoegen.

John Michael (Mikis Theodorakis - Zorba)

Het is te hopen dat je niet nog aan het eten bent als John Michael zondag aantreedt tegen Martijn Kleermaker, want voor hetzelfde geld smijt je al je borden dwars door de huiskamer heen. De sympathieke Griek betreedt namelijk het podium met traditionele Griekse muziek. Hoppaaaa!

Vincent van der Voort (KC & The Sunshine Band - Give It Up)

Een beetje een Nederlands getint rubriekje wordt dit op deze manier wel, maar wie maalt erom? Nederlanders houden nu eenmaal van gezelligheid. Ook Vincent van der Voort behoort tot de meest populaire darters. Hij houdt niet alleen het tempo van de partijen lekker hoog, maar met Give It Up van KC & The Sunshine Band brengt Fast Vinnie de sfeer er ook altijd lekker in.

Daryl Gurney (Neil Diamond - Sweet Caroline)

Als zelfs je collega-darters mee beginnen zingen dan weet je dat je een heerlijk opkomstnummer hebt. Sommige nummers lijken wel gemaakt om een heerlijke ambiance te creëren rondom sportwedstrijden. Start Sweet Caroline van Neil Diamond in en elk sporttheater wordt omgetoverd tot meezingfestijn. Zo wist ook de Noord-Ier Daryl Gurney. Brengt het gezang van Alexandra Palace SuperChin net als in 2017 en vorig jaar tot in de kwartfinales?

John Henderson (Status Quo - Rockin’ All Over The World)

John Henderson doet dit jaar voor het eerst sinds 2013 niet mee aan het WK en dat is eigenlijk een regelrechte ramp. Tenminste, voor de liefhebbers van sfeervolle walk-ons en doedelzakgeluiden. Highlander betreedt altijd het podium op typisch Schotse wijze alvorens de zaal uit zijn pan gaat op Rockin’ All Over The World van Status Quo. Je zult de opkomst van Henderson dit jaar dus moeten missen, maar gelukkig zijn wij de beroerdste niet: