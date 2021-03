Wright daagt Van Gerwen opnieuw uit: ‘Hij wint dit jaar geen tv-toernooi’

Wright vindt het opvallend dat Van Gerwen niet in Milton Keynes aanwezig was. De 31-jarige Nederlander focust zich echter volledig op de start van de Premier League op 5 april en liet daardoor, zoals hij wel vaker doet, de vloertoernooien schieten. ,,Hij zou hier moeten zijn om te trainen”, aldus Wright, die met een derde plek op de wereldranglijst één positie achter Van Gerwen staat.

Volledig scherm Peter Wright. © PDC

,,Hij is een fantastische speler en weet duidelijk wat hij moet doen, maar dat gaat niet gebeuren", vervolgde Wright bij de PDC. ,,Er lopen momenteel te veel goede spelers rond.” Zelf is de excentrieke Schot klaar voor de rest van het seizoen. ,,Elk jaar speel ik twee weken slecht en dat hebben we nu met Bolton (eerste Super Series, red.) en de UK Open (uitschakeling in vierde ronde, red.) al gehad, dus let maar op.”

‘Grote mond’ Wright

Wright gooit overigens wel vaker olie op het vuur. Zo riep 51-jarige Schot in aanloop naar het meest recente WK dat Van Gerwen geen kans zou maken op de wereldtitel. De uitlatingen van Wright werden destijds door de Vlijmenaar betiteld als ‘kinderachtig’ en ‘een grote mond’. Wright werd vervolgens zelf al in de derde ronde van het wereldkampioenschap uitgeschakeld, waar voor Van Gerwen de kwartfinale het eindstation bleek.

Volledig scherm Raymond van Barneveld. © Getty Images

Ondanks de mindere periode waarin Van Gerwen momenteel verkeert, kan Wright bij lange na niet tippen aan de prijzenkast van zijn Nederlandse rivaal. De teller van ‘Mighty Mike’ staat op 44 eindzeges bij grote televisietoernooien, waar 'Snakebite’ het vooralsnog met vijf stuks moet doen. Of de woorden van Wright worden omgezet in daden, valt dus nog te bezien.

Wright maakte vrijdag bij de Super Series wel indruk door over zeven wedstrijden een gemiddelde van zo'n 103 punten per drie pijlen te gooien. Op weg naar de dagzege - goed voor 10.000 Britse ponden - versloeg hij in de finale ook Gerwyn Price, de regerend wereldkampioen en nummer één van de Order of Merit. ,, Ik wist dat ik van een ander niveau was en dus niet te verslaan.”

Van Barneveld onwel

De laatste dag op de Super Series werd ook opgeschrikt door een inzinking van Raymond van Barneveld. De vijfvoudig wereldkampioen zakte, nadat hij bij een partij van Jeffrey de Zwaan de scores had bijgehouden, plotseling in elkaar. Van Barneveld werd medisch verzorgd en keerde uiteindelijk terug naar zijn hotelkamer. ,,Ik heb suikerziekte dus dat is het eerste waar je dan aan denkt”, liet Van Barneveld later weten. ,,Mijn suikerspiegel bleek inderdaad iets verhoogd, maar niet veel. Vermoedelijk speelden er ook andere dingen mee.”

Zo heeft Van Barneveld naar eigen zeggen de laatste tijd ook veel stress vanwege de gezondheid van zijn vader. ,,Hij heeft afgelopen zondag een herseninfarct gehad en is nu aan het revalideren. En het darts brengt ook druk met zich mee natuurlijk. Bovendien konden de ramen op mijn hotelkamer niet open en had ik weinig frisse lucht gekregen die dag. Maar ik ben oké nu.”