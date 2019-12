Wright doet precies genoeg tegen Asada, Anderson door oog van de naald

Voordat de stroom uitviel in het noorden van Londen was het Gary Anderson die in de openingsset profiteerde van Ryan Searle, toen die verzuimd had direct de eerste tik uit te delen. Dat lukte de Engelsman na de eerste onderbreking wel, ondanks dat Anderson de zevende 170-finish van het toernooi gooide. ‘Heavy Metal’ trok dit in de volgende sets verder door. Meermaals namen de mannen elkaars legs af, maar telkens was het Searle die het eerst bij de 3 was. Toen de Schotse veteraan twee pijlen miste om een beslissende leg af te dwingen zette Searle hem volledig onder druk: 3-1.



Met zijn – normaal toch zo kwetsbare – rug tegen de muur produceerde Anderson zijn beste spel. Het werd in razend tempo 3-2, de Schot gooide die set meer dan 108 gemiddeld, en vier legs later was het alweer 3-3. Er was geen weg meer terug de wedstrijd in voor Searle. Anderson hield zijn eigen leg, brak zijn zeventien jaar jongere opponent en maakt het vervolgens af met een finish van 56. Na de kerstonderbreking wacht voor hem een nieuwe kraker. Dan speelt hij tegen Nathan Aspinall.



Uitslagen avond 23 december

Derde ronde (Best of seven)

• Dave Chisnall (10) - Jeffrey de Zwaan (23): 3-4

• Gary Anderson (5) - Ryan Searle: 4-3

• Peter Wright (7) - Seigo Asada: 4-2