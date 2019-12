Wright ontsnapt in thriller tegen Filipijnse opponent Malicdem

Video Klaasen over vete met Van Gerwen: ‘Moet een keer klaar zijn’

20 december Jelle Klaasen verloor in de tweede ronde van het WK darts, op dag één, van Michael van Gerwen. ‘Mighty Mike’ wilde op het podium de hand van zijn tegenstander niet schudden vanwege een eerdere vete en ook na afloop was Van Gerwen hard over Klaasen. Bij RTL7 reageerde laatstgenoemde op de spanning tussen de twee: ,,Het moet een keer klaar zijn. Het is meer dan zeven jaar geleden en toen is het al veel erger gemaakt dan dat het was.”