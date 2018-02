Wright roept Van Gerwen een halt toe

Door Pim Bijl



Een week na zijn uithaal tegen wereldkampioen Cross in Dublin had Van Gerwen beduidend meer moeite met Peter Wright, de nummer 2 van de wereld. De Schot kwam goed voor de dag in de Motorpoint Arena in Cardiff, terwijl Van Gerwen te slordig op zijn dubbels bleek. Hoofdschuddend en met een serieuze blik stond de 28-jarige Vlijmenaar toe te kijken hoe Wright de winnende binnengooide.



Van Gerwen moest vrijwel vanaf de start in de achtervolging. Hij liet in de eerste legs steeds een of meerdere pijlen op de dubbels liet liggen. Na een zeer knappe finish op 170 maakte Van Gerwen de 4-5, net op het moment dat Wright dacht het punt al binnen te halen. Daarmee leek hij zich terug in de wedstrijd te knokken, op zoek naar een gelijkspel of meer, maar de Schot was niet van zijn stuk te krijgen en greep de volle winst.



Zo volgde na zijn 7-2 zege op Cross nu een zeldzame nederlaag. Voor Wright was het zijn eerste winst dit seizoen in de Premier League na het gelijkspel van vorige week tegen Gerwyn Pryce.



Eerder op de avond won Michael Smith met 7-4 van Daryl Gurney en ging wereldkampioen Rob Cross met maar liefst 7-1 onderuit tegen Simon Whitlock.