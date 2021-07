Wright verslaat titelverdediger Van den Bergh in finale World Matchplay

Primeur voor Van Duijvenbo­de met winst in Nederland­se finale Super Series

27 april Dirk van Duijvenbode heeft een mooi succes beleefd door in het Duitse Niedernhausen het Players Championship 11 te winnen. In een volledig Nederlandse finale was Aubergenius met 8-6 net te sterk voor Martijn Kleermaker. Het betekent een primeur voor Van Duijvenbode, want nooit eerder slaagde hij erin om een rankingstoernooi van de PDC te winnen.