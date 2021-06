Zonneveld schittert met 9-darter, krankzinnig gemiddelde De Sousa

Zonneveld vloog met zijn perfecte leg uit de startblokken in de Marshall Arena in Milton Keynes, maar kon deze droomstart geen vervolg geven. Wade bleef onverstoorbaar en won uiteindelijk nog vrij eenvoudig met 6-2.

Er waren vandaag meer sensaties in de Players Championship. Jose de Sousa liet in zijn eersterondepartij een astronomisch hoog gemiddelde noteren. De Portugees veegde met 6-0 de vloer aan met William Borland uit Schotland en deed dat met een gemiddelde van liefst 127,0 punten per drie pijlen. Daarmee zit De Sousa niet ver af van het record van Kyle Anderson, die in 2015 een gemiddelde van 134,84 gooide. Ook De Sousa kon geen vervolg geven aan zijn daverende start. De Portugees werd in de tweede ronde met 6-4 uitgeschakeld door Justin Pipe uit Engeland.

Van Gerwen en Van Barneveld overtuigen

Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld geven ook acte de présence in Milton Keynes. ‘Mighty Mike’ won in de eerste ronde met 6-1 van Engelsman Jake Jones en in de tweede ronde met 6-2 van diens landgenoot Ryan Meikle. Ook ‘Barney’ is overtuigend begonnen aan het toernooi door met 6-1 landgenoot Lorenzo Pronk te verslaan. In de tweede ronde rekende Van Barneveld met 6-2 af met tweevoudig WK-kwartfinalist Luke Humphries.



Van Gerwen neemt het in de 16de finales op tegen de Duitser Martin Schindler. Van Barneveld treft Michael Smith uit Engeland.