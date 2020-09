Zorgen nemen toe voor Van Gerwen na ongenadig pak slaag in Premier League

MVG uit top 4Talent raak je nooit kwijt, zegt Michael van Gerwen maar in de Premier League zal hij in de reguliere competitie voor het eerst niet bovenaan eindigen. Na een 8-1 nederlaag tegen Peter Wright is het zelfs maar de vraag of de nummer 1 van de wereld zich voor de play-offs plaatst. De pijnlijke nederlaag is het grootste verlies ooit voor Mighty Mike in de Premier League.

Zes keer verloor Michael van Gerwen al in deze editie van de Premier League. Dat is vaker dan hij het toernooi won. Na de herstart ging het zelfs al vier keer mis. Glen Durrant, Gary Anderson en Gerwyn Price, allemaal waren ze in Milton Keynes te sterk voor de nummer 1 van de wereld. Peter Wright deed daar woensdagavond nog een schepje bovenop. Het bleek een ongekende draai om de oren van Van Gerwen, die in de Premier League altijd wel in drie legs won.

Nu was het er maar eentje, voor de vorm. Wright was veel sterker. ,,Dit mag ik mezelf wel kwalijk nemen”, zei Van Gerwen voor de camera van RTL 7. ,,Ik had een beetje frisse handen. Dat heeft met nervositeit te maken, maar ik had er meer energie in moeten leggen. Het was slap en niet goed genoeg, klaar.”



Het was niet voor eerst dat Van Gerwen zo inzakte. Het deed denken aan zijn uitschakeling laatst in de tweede ronde van de World Matchplay tegen Simon Whitlock. ,,Het zat er niet heel ver vandaan, misschien was dit nog wel een tandje rampzaliger. Wright stond heel goed te gooien, maar ik had hem meer pijn moeten doen. Alleen met dit spel ging dat niet.”

De druk stond er al op voor Van Gerwen om zicht te houden op een plek bij de laatste vier. Het is een nieuwe situatie voor de Brabander, al vier jaar achter elkaar winnaar van de Premier League. Het eerste deel van de competitie was altijd een soort formaliteit, op donderdagavonden door heel Europa liep het vaak gesmeerd. De uitdaging zat hem in de halve finale of zelfs pas finale.

Volledig scherm Michael van Gerwen. © LAWRENCE LUSTIG

WK-finale

Maar dit jaar is alles dus anders. Is op 31-jarige leeftijd de honger al gestild? Zijn het de nieuwe pijlen? Of is er alleen al vanwege corona geen peil op zijn spel te trekken? 12 maart in Liverpool was de laatste avond met een volle zaal. De voortzetting van het toernooi in afzondering heeft een publieksspeler Van Gerwen geen goed gedaan. Nee, Mighty Mike is even niet zo machtig.

Volledig scherm Michael van Gerwen. © BSR Agency In de Marshall Arena tegen rivaal Peter Wright moest hij zich weer bewijzen. Van Gerwen won dan 62 van de 82 ontmoetingen met Wright, de kleurrijke Schot lijkt na zijn WK-titel van begin dit jaar nog meer te stralen. Al was dat nog niet tegen Van Gerwen. De drie duels waren sinds de WK-finale allemaal voor de Brabander.

Woensdagavond nam Wright na een break in de tweede leg een 5-0 voorsprong. Ook voor Snakebite stond er veel op het spel, hij stond immers nog twee punten achter op Van Gerwen. Feitelijk moest hij nog meer vrezen dat hij de play-offs zou gaan missen. Door zijn overwinning maakt hij weer volop kans, net als Nathan Aspinall, die vanavond door een zege van 7-6 op Pryce Van Gerwen uit de top 4 knikkerde.

Er zijn nu nog drie avonden. Donderdag staat Van Gerwen tegenover Durrant, de debutant die bovenaan staat. Daarna zijn er nog twee kansen, tegen nummer 2 Anderson en de kansloze Daryl Gurney. Hoe snel het toernooi nu ook gaat, de play-offs zijn pas 22 oktober in Londen. Met de vier beste darters van dit moment. Voorlopig blijft de vraag of Van Gerwen daar in dit toernooi dan bij hoort.