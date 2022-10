Zwak optreden kost Michael van Gerwen al meteen de kop bij EK

Michael van Gerwen en andere dartstop­pers strijken neer in Australië voor Queensland Darts Masters

Vrijdag en zaterdag is het tijd voor de Queensland Darts Masters, onderdeel van de World Series of Darts. Acht wereldtoppers nemen het in Australië op tegen acht lokale helden. Michael van Gerwen is de enige Nederlander aan de oche.

19 augustus