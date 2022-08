Zware loting wordt Michael van Gerwen fataal: thuisspeler Simon Whitlock slaat toe

World Series of DartsDe New South Wales Darts Masters zijn na één ronde al voorbij voor Michael van Gerwen. De Brabander bleek in het Australische Wollongong niet opgewassen tegen thuisspeler Simon Whitlock. De nummer 27 van de wereld won met 5-6.

Van Gerwen en Whitlock begonnen overtuigend aan de wedstrijd en pakten met respectievelijk 13 pijlen (Whitlock) en 11 pijlen (Van Gerwen) hun eerste legs. Mighty Mike kreeg vervolgens de eerste kansen op een break maar miste tot drie keer toe. Op 2-2 sloeg de Brabander alsnog toe, om in de zesde leg weer terug gebroken te worden.

Ook op de break van Van Gerwen op 4-4 (in 15 pijlen) had The Wizard weer een antwoord en zo was een beslissende elfde leg noodzakelijk. Daarin bleek Whitlock de sterkste: 5-6.

Van Gerwen trof het bepaald niet met de loting. In het toernooi nemen acht topspelers het op tegen acht lokale darters. Whitlock is na Damon Heta de hoogst geplaatste deelnemende Australiër op de ranking. Heta verloor overigens met 6-5 van Michael Smith.

Volledig scherm Simon Whitlock © Lawrence Lustig/PDC

World Series of Darts

De New South Wales Darts Masters worden dit jaar voor het eerst gehouden en zijn het vijfde toernooi in de World Series of Darts. Van Gerwen pakte vorige week in Queensland de eindzege in het vierde toernooi door Gerwyn Price in de finale met 8-5 te verslaan.

Begin juni won Michael Smith in New York de US Darts Masters, een week later zegevierde Dimitri Van den Bergh in Kopenhagen (Nordic Darts Masters) en eind juni pakte de Belg ook in de Ziggo Dome de zege tijdens de Dutch Darts Masters.

De totale prijzenpot in Wollongong bedraagt 60.000 Britse pond (71.000 euro). De winnaar mag ruim 23.000 euro bijschrijven op de Order of Merit.

Uitslagen New South Wales Darts Masters

Joe Cullen 6-3 Dave Marland

James Wade 6-3 Gordon Mathers

Jonny Clayton 6-1 Haupai Puha

Fallon Sherrock 6-5 Mal Cuming

Gerwyn Price 6-0 Koha Kokiri

Michael Smith 6-5 Damon Heta

Michael van Gerwen 5-6 Simon Whitlock

Dimitri Van den Bergh - Raymond O’Donnell

