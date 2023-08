1785 bestelauto's, 38 ongelukken: kans op ongeval met bestelauto in De Bilt hoger dan gemiddeld in Utrecht

van wieg tot graf Eigenzinni­ge schaker Anton (1947-2023) hield het slechts twee weken vol om voor een baas te werken

Anton Rosmüller was een markante, eigenzinnige, geliefde, zeer intelligente en boeiende man. Hij was een begaafd schaker, werd ooit kampioen van de Balearen, Parijs en Utrecht en versloeg de destijds bekende damkampioen Jannes van der Wal tijdens een denksporttriatlon. Hij was ook dichter, wandelaar, voordrachtkunstenaar en zanger.