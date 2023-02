Deze fietspaden in De Bilt en Bilthoven zijn binnenkort afgesloten vanwege werkzaamheden

Groen licht voor 500 tot 1000 woningen in Bilthoven: ‘Eindelijk bouwen voor onze kinderen en ouderen’

Het licht staat op groen voor de bouw van 500 tot 1000 woningen in de Spoorzone in Bilthoven. Een grote meerderheid van de raad stemde deze week vóór het grootste woningbouwproject van de laatste decennia in De Bilt. In 2024 moet de bouw volgens plan starten.

