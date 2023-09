Eindelijk zet dit landhuis de deuren open en dat levert verrassingen op: ‘Tien badkamers op één verdieping’

Hof van Marxveld in Vollenhove weer open voor publiek, maar niet vrijblij­vend: ‘Alles in goed overleg’

De hekken zaten een tijdlang dicht, maar zaterdag kunnen mensen weer een kijkje komen nemen in het Hof van Marxveld in Vollenhove, voorheen de Tuinen van Marxveld. Voor Open Monumentendag opent eigenaar André Hammer de deuren weer. Ook in de toekomst kunnen mensen langskomen, maar niet vrijblijvend. ,,Alles kan in goed overleg.”