Gaslek brengt politie op het spoor van wietkwekerij in flatgebouw in Bilthoven

Evalien is trots op grootste vinexwijk van Nederland, die nu 25 jaar bestaat: ‘Ik ben een Leidsche Rijner’

Het is er net iets rustiger dan in de stad Utrecht, maar het hoort er wél bij. Na ruim vijftien jaar wonen in de grootste Vinexwijk van Nederland, constateert Evalien van ’t Veen trots: ,,Ik ben een Leidsche Rijner.”