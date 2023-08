Na vermissing van 6 dagen blijkt kat beschoten tussen de ogen, kort daarna overlijdt hij: ‘Afschuwe­lijk triest’

‘Afschuwelijk triest. Krijg kippenvel. Ik hoop dat de dader zeven dagen in de week en 24 uur per dag over zijn schouder moet kijken want eens komt iemand hem tegen’. De afschuw voor het beschieten van een kat, waarschijnlijk door iemand met veel schietervaring, wordt in Soest breed gedeeld. Het dier heeft zes dagen met twee kogeltjes in z’n kop rondgelopen.