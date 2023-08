Vertraging in werkzaamhe­den rondom de Haver­straat: zo staat het er nu voor

De plannen voor de renovatie van de kelders op de Haverstraat in Utrecht hebben nog meer vertraging opgelopen. De gemeente had als plan om het grootste gedeelte voor de bouwvak bestraat te hebben en de loopbruggen verwijderd te hebben, maar dit duurde langer dan verwacht. Bovendien is asbest aangetroffen in de eerder gevonden spookkelder.