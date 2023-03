In de gemeente De Bilt is het aantal mensen met een WW-uitkering gedaald

HUIS TE KOOP In dit energieneu­tra­le huis in Driebergen komen oud en nieuw samen: ‘Het staat op een perfecte plek’

Dichtbij het centraal station, de A12 én het bos. De Sparrenlaan in Driebergen is een gunstige plek om te wonen. Het huis op nummer 24 staat te koop en is in meerdere opzichten bijzonder.