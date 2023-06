Lekker weer in De Bilt vandaag

Wurgslang uit Duitsland vindt nieuw onderkomen in Dierenpark Amersfoort

Een boa constrictor heeft een nieuw thuis gevonden in Dierenpark Amersfoort. De wurgslang is de nieuwste bewoner, sinds de vorige boa drie maanden geleden overleed. Het mannetje komt uit Duitsland en is vijftien jaar. ,,Inmiddels is de boa gewend aan zijn nieuwe onderkomen”, vertelt dierverzorger Paul Rodewijk.