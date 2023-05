Melding over ‘constant stromend water’ brengt politie op het spoor van wietkwekerij in flatgebouw

met video Doodzieke Sharon was wisselende zorgverle­ners beu: ze bedacht een oplossing

Ze is doodziek, ligt 20 uur per dag gestrekt en denkt serieus na over het einde. Sharon (32) hoopt de regie over haar leven te houden en wil niet langer wisselende zorgverleners aan haar bed. Ze bedacht én vond een oplossing, om zo haar leven draaglijker te maken.