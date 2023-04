Politie bevestigt ontdekking drugslab op boerderij in Westbroek

Feestje in het centrum van Amersfoort: muzieklief­heb­bers gaan los tijdens Record Store Day

Het was zaterdag volop feest voor de deur van muziekwinkel Velvet Music Amersfoort op 't Havik. Midden in het historische stadscentrum van Amersfoort waren gratis optredens van artiesten, zoals Power to the Pipo, Bente en Roos Blufpand.