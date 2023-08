Politie slingert extreme hardrijders op de bon, fatbike in beslag genomen

IN MEMORIAM Theo (91), laatste ooggetuige gevangenen in Kamp Amersfoort, is overleden: ‘Ik gaf er één mijn brood’

Als 16-jarige zag Theo Bouman in Kamp Amersfoort de erbarmelijke staat waarin een grote groep Sovjetgevangenen verkeerde. Aan één van hen gaf hij een paar sneetjes brood uit zijn lunchpakket. Nu is deze laatste ooggetuige van wat later ontaardde in executies op 98-jarige leeftijd overleden.