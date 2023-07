Politie vindt dode man in De Bilt na klacht over stank

Wasdroger in brand in een woning in Zeist, waarschijn­lijk kortslui­ting

Een wasdroger stond in brand in een woning aan de Heuvel in Zeist. Dit gebeurde donderdagochtend rond 10:30. De brandweer kwam ter plaatse en heeft de droger naar buiten getild. De oorzaak van de brand is vermoedelijk kortsluiting in het apparaat geweest.