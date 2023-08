COLUMN Totaal verschrikt keek de jonge fatbikera­cer Marieke aan: ‘Kent u mijn moeder?’

Ineens was ’ie er deze zomer op de Utrechtse fietspaden en in mijn straat: de fatbike. Zo staat er achter in onze straat al máánden een verlaten exemplaar naast de ondergrondse vuilcontainer. De ketting is inmiddels verroest. Ik heb de politie Leidsche Rijn een foto gestuurd of iemand er misschien eentje kwijt was, maar dat haalde niks uit. Je zou denken dat iemand zo’n fietsmotor wel zou missen.