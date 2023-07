indebuurt.nl Voor op je zomerbuc­ket­list! Hier is binnenkort een openlucht­bios­coop in Utrecht

Naar de bioscoop gaan is leuk, misschien nog leuker is het kijken van een film in de buitenlucht. Want hoe vaak doe je dat nou? In augustus wordt de tuin van het Centraal Museum voor het derde jaar op rij omgetoverd tot een openluchtbioscoop: Cinema Centraal.