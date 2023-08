Stichtse Rijnlanden waarschuwt: ga niet zwemmen in Strijkvier­tel­plas

Waterschap Stichtse Rijnlanden heeft een negatief zwemadvies afgegeven voor de Strijkviertelplas in Utrecht. Er zit te veel blauwalg in het water. Het waterschap waarschuwt om niet te gaan zwemmen in de plas.