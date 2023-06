Vandaag kans op bewolkte dag in De Bilt

TOEN EN NU In 1970 was Staatslie­den­buurt een van de armste buurten van Utrecht, nu is dat helemaal anders

Echt grote arme wijken had Utrecht niet meer in 1997. Althans, niet volgens de armoedemonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Geen enkele wijk was armoedig genoeg om een plaatsje te bemachtigen in de lijst van armste wijken van Nederland. Zelfs de Staatsliedenbuurt haalde de top 100 niet!