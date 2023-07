Water Biltsche Meertje dramatisch laag door kapotte pomp, vrees voor dieren: ‘Moet niet erger worden’

Dankzij Lotte zijn de leren trouwboek­jes verleden tijd in Utrecht: ‘Iedereen krijgt een linnen variant’

Dankzij de inzet van Lotte van der Linden (29) is de gemeente Utrecht overgestapt op diervriendelijke trouwboekjes. Van der Linden trouwde in 2020 en zat niet te wachten op de lederen omslag van het boekje en dus liet ze die optie maar links liggen. Toch bleef het leren boekje in haar hoofd zitten en ze klom in de pen. Nu worden de ‘dieronvriendelijke' boekjes vervangen door exemplaren met een linnen omslag: ,,Mooi om te zien hoe er een nieuwe ‘standaard’ ontstaat.”