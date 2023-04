Zonder deze twee mannen zou crisisbeest én burgemeester Sjoerd Potters niet op de been blijven

Tilburgs kunstdool­hof Doloris krijgt er een grotere zus in Utrecht bij: ‘Op een fantasti­sche locatie’

TILBURG - Het gigantische doolhof Doloris’ Meta Maze in Tilburg slaat de vleugels uit in Utrecht. Het nieuwe doolhof in het Wisselspoor, waar vroeger de treinen stonden, wordt bijna twee keer zo groot. De Tilburgse loot blijft bestaan. ,,Het aantal bezoekers groeit nog steeds.”