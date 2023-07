Brand legt Indonesisch restaurant in Sint Nicolaasga in de as

Friesland volgt aanbevelin­gen Rekenkamer voor duurzame landbouw nog niet allemaal op

De provincie Friesland volgt nog niet alle acht aanbevelingen die de Noordelijke Rekenkamer in 2020 deed voor meer duurzame landbouw goed op. De Rekenkamer schrijft in een rapport dat op veel vlakken nog te weinig inzicht is in de resultaten, dat was in 2020 ook het geval. Het is ook nog niet duidelijk hoe de doelstellingen voor ecologische landbouw in 2030 kunnen worden gehaald.