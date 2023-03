Dit is hoeveel mensen in De Fryske Marren naar de stembus mogen voor Provinciale Statenverkiezingen

Vierde Divisie Klutsgoals nekken dapper strijdend Flevo Boys

Net als vorige week tegen CSV Apeldoorn speelde Flevo Boys een puike tweede helft. Het was niet genoeg voor de punten, want drie ‘reboundgoals’ zorgden voor de uiteindelijke 3-2 nederlaag op bezoek bij Swift. Toch is er bij aanvoerder Aran Nijboer geloof in een goede afloop van de competitie.