FFS 3 verliest van VV Gersloot 1 in de Mannen beker reserve zondag poulefase Groep 2

Nazomeren in de tuinen van ‘Buurvrouw en Buurvrouw’

Plantenliefhebbers kunnen de komende maand nog genieten van verschillende tuinen en parken. Tot 1 oktober kunnen ze op zaterdag terecht in Bloemenpark De Wei en in De Stekkentuin, de tuinen van ‘Buurvrouw en Buurvrouw’ aan de Noordermiddenweg in Espel. Op zaterdag 9 en zondag 10 van 10.00 tot 17.00 uur is er een Speciaal Nazomer-Weekend.