UPDATE Veel vragen in buurt van flat Emmeloord na 'medisch incident' waarbij kind overleed

Vragende blikken staren naar een groepje agenten voor de deur van een woning. Wat is daar, aan de Staalstraat in Emmeloord gebeurd? Terwijl de politie de hele dag uitgebreid onderzoek doet, staat de buurt voor een raadsel over ‘een incident’ waarbij een kind is overleden.