Geregeld zon, maar ook enkele wolken in De Fryske Marren vandaag

Prikkel­vrij naar dagbeste­ding in Vollenhove dankzij scheidings­wand

Dankzij een nieuwe mobiele scheidingswand in het restaurant van woonzorgcentrum Nieuw Clarenberg kunnen meer mensen naar dagbesteding in Vollenhove. Veel van deze deelnemers zijn namelijk gevoelig voor prikkels. ,,We hebben het restaurant in tweeën gesplitst.”