Helder weer in De Fryske Marren vandaag

94-jarige vrouw in Emmeloord slachtof­fer van laffe beroving, politie zoekt getuigen

Een 94-jarige vrouw uit Emmeloord is in de nacht van woensdag 31 mei op donderdag 1 juni wakker geschrokken toen twee dieven met bivakmutsen in haar slaapkamer stonden. De dieven probeerden de sieraden van de vrouw af te nemen. Die ze nog om had.