Overleden bezoekers festival Decibel komen uit Oudehaske en Duitsland

Terwijl Irene in Steenwijk vertelt over gruwelda­den KNIL-kapitein, spreekt diens dochter in Amsterdam

Op 15 augustus worden de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië herdacht. In Amsterdam spreekt de dochter van omstreden militair Raymond Westerling. Bij de herdenking in Steenwijk spreekt Irene Barnaart, die samen met haar familie de gruwelijke daden van Westerling heeft meegemaakt. ,,Ik vind het ongepast dat zij is uitgenodigd om op de Dam te spreken.’’