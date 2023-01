Peuters en kleuters Ankerschooltje beloven elkaar eeuwige trouw

Mooi Wark en Pieter Derks in Theater 't Voorhuys in Emmeloord

Theater ’t Voorhuys in Emmeloord krijgt bezoek van meerdere artiesten. Eerst komt op vrijdag 10 februari Mooi Wark langs. De band geeft een voorstelling in het kader van poppodium De Beurz. Een paar dagen later, op woensdag 15 februari, bezoekt cabaretier Pieter Derks het theater.

27 januari