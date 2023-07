met video Stadsdui­ven in Emmeloord kleuren knalroze: ‘Kan langzame dood betekenen voor ze’

Promotie voor de nieuwe Barbie-film? Of de inzet van een genderrevealparty? Wat de reden achter de knalroze gekleurde duiven in Emmeloord ook is, Jacqueline Slangen kan er niet om lachen. Ze is medewerker bij dierenambulance Witte Gerrit in Emmeloord en vreest het ergste.