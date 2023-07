Stralend zonnig weer in De Fryske Marren vandaag

Directeur wordt ontslagen, maar rechter draait dat besluit terug: ‘Ik zat machteloos op de bank’

Directeur Jan Spanjer van christelijke basisscholengemeenschap Accrete in de Kop van Overijssel had nooit ontslagen mogen worden. De raad van toezicht had hem de laan uitgestuurd omdat hij volgens hen op een onjuiste manier te veel geld zou hebben verdiend. ‘Het ontbreekt aan ernstige schade’, oordeelt de rechter. Spanjer heeft zin om donderdag weer aan het werk te gaan.