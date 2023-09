met video Schrik zit er goed in na ontplof­fing bij barbershop in Emmeloord: ‘Een bak ellende’

Was het willekeur of een gerichte actie? Dat is de grote vraag nadat in de nacht van vrijdag op zaterdag een explosief tot ontploffing kwam bij barbershop Basheer in Emmeloord. De schade valt mee, de schrik is groot. ,,Dit is een bak ellende hoor.’’