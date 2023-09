Buurvrou­wen in Wetering houden schuurver­koop: ‘Wie heeft er geen overbodige spullen liggen?’

Iedereen heeft wel de nodige spullen op zolder staan of in de garage liggen waarvan je zegt: daar wil ik wel vanaf. Dat is zo bij drie buurvrouwen uit Wetering. Na een succesvolle winterverkoop houden ze zaterdag de Wonderlijke Weteringse (en omstreken) Summer Sale.