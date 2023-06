Vandaag kans op bewolkte dag in De Fryske Marren

UPDATE | MET VIDEO Felle schuur­brand in Steenwijk slaat over naar naastgele­gen huis, bewoners opgevangen bij familie

Een flinke brand in een schuur in Steenwijk is woensdagochtend overgeslagen naar de naastliggende woning. Van het schuurtje is niets meer over, maar de brandweer kon voorkomen dat de woning ook afbrandde. Wel is er fors wat schade aan het huis en de bewoners kunnen er voorlopig niet naar terugkeren en worden bij familie opgevangen.