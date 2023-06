Vandaag lekker weer in De Fryske Marren

Autobrug Holwert nog altijd niet vrijgege­ven, nieuwe problemen opgedoken

De autobrug in de haven van het Friese Holwert kan nog altijd niet op de normale manier worden gebruikt. Hoewel problemen waar Rijkswaterstaat op stuitte inmiddels zijn verholpen, doken er in de nacht van donderdag op vrijdag weer nieuwe problemen op, meldt een woordvoerder van Rijkswaterstaat vrijdagochtend. Daardoor kan de brug nog steeds niet worden vrijgegeven. De kraan die als noodoplossing was neergezet om de brug te bedienen, blijft daarom nog steeds staan.