Vanmiddag en vanavond lekker weer in De Fryske Marren

Politie Leeuwarden neemt rijbewijs in van snelheids­dui­vel (27) die 143 kilometer rijdt waar de max 80 is

Een 27-jarige inwoner van Harlingen is gister zijn rijbewijs kwijt geraakt na een politiecontrole. De man reed 143 kilometer per uur op een weg waar 80 kilometer de maximale snelheid is. De politie heeft zijn rijbewijs in beslag genomen.