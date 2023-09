Zege NOK 3 op QVC 2

Nico (29) uit Emmeloord rijdt met gehavende vrouw in auto: ‘Hij wil me van een brug afgooien!’

Het moet schrikken zijn geweest voor de politie, toen die op 20 mei in Emmeloord de 29-jarige Nico V. aanhield. In zijn auto zat een gehavende vrouw die meteen riep: ,,Hij wil me vermoorden, hij gaat me van een brug afgooien!” Niks van waar, zegt V., hoewel agenten wel ducttape en een mes in zijn zak vonden.