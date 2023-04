114 woningen gebouwd op velden van voetbalclub Argon

KOMT DAT ZIEN! Wil je dolgraag zingen en op het podium staan? In Woerden kun je dit weekend je kans grijpen

Rappen, zingen, MC’en of op een andere manier bezig met het maken van hiphopmuziek? Tijd om van je te laten horen in het Woerdense Poppodium Bredius, waar er komende zaterdagavond onder leiding van Ido Hoogendoorn een Open Mic avond is voor hiphoptalent. Thema: ‘Vrouwelijke artiesten’. Mannen zijn overigens ook welkom.