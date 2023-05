21 jaar speurwerk eíndelijk beloond: Hans achterhaalt naam van meest bekeken scheepswrak van Nederland

Verzet tegen dreigende sloop van illegale huisjes op eilandjes: ‘We raken in één klap ons paradijsje kwijt’

Eigenaren en bewoners van eilanden en legakkers in de Vinkeveense Plassen komen in verzet tegen de plannen van de gemeente voor het plassengebied. Een van hen is Sjuul Paradijs, voormalig hoofdredacteur van De Telegraaf. ,,We raken in een klap ons paradijsje kwijt.”