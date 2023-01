Actie voor goedkope regenton in De Ronde Venen zo groot succes dat het nu al stopt: ‘Dubbel gevoel’

Dubbel gevoel

Peter Pos van IVI is enthousiast over het aantal aanmeldingen. ,,We hadden nooit durven dromen dat zoveel inwoners interesse zouden hebben in een regenton. We wilden mensen bewust maken van duurzaamheid en het gebruik van regenwater. Het is goed om te zien dat inwoners van De Ronde Venen hier dus ook écht interesse voor hebben.”



,,We zitten nu wel met een dubbel gevoel. Met de steun van Waterschap Amstel Gooi en Vecht, lokale ondernemer Van Walraven, de Rabobank en de gemeente konden we vierhonderd tonnen aanschaffen. Nu blijkt dat we het daar niet mee redden en we inwoners moeten teleurstellen. In principe willen we natuurlijk dat iedereen, die zich heeft aangemeld, een regenton voor tien euro kan kopen.’’